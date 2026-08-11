Alfonsino, "Prenotazione Tavoli" accelera la crescita

25 città raggiunte

(Teleborsa) - Alfonsino comunica gli aggiornamenti relativi all'andamento del servizio di Prenotazione tavoli a seguito dell'avvio del roll-out su scala nazionale annunciato Io scorso 26 febbraio.

A pochi mesi dall'avvio del roll-out, il servizio — inizialmente attivato in fase pilota in 4 centri — ha raggiunto complessivamente 25 città, superando l'obiettivo di estensione a ulteriori 20 centri che la Società si era posta entro la fine del primo semestre 2026. Il traguardo conferma la scalabilità del mo-dello operativo e tecnologico validato nella fase iniziale. L'andamento del servizio è confermato dai principali indicatori operativi (KPI) ad oggi rilevati: fatturato medio per prenotazione confermato pari a circa € 4,20; circa 500 prenotazioni settimanali; crescita media delle prenotazioni pari a circa il 30% su base settimanale.



La Prenotazione Tavoli incide oggi per circa il 4% del fatturato complessivo della Società e rappresenta una componente in progressiva crescita all'interno del modello di business. La conferma del fatturato medio per prenotazione, in linea con quanto rilevato nella fase pilota, evidenzia la stabilità del modello anche al crescere del numero di città servite e dei volumi gestiti.



Coerentemente con quanto già rappresentato, il servizio si distingue per un modello operativo scalabile e disintermediato, privo di costi di logistica degli ordini e caratterizzato da una minore incidenza di costi variabili per transazione. AI crescere dei volumi, tale dinamica è suscettibile di generare effetti positivi sulla marginalità complessiva della piattaforma.



L'estensione della copertura e la crescita dei volumi rafforzano la strategia di integrazione tra i diversi verticali della Società, contribuendo ad aumentare la frequenza di utilizzo dell'applicazione, la retention della clientela e la fidelizzazione dei partner, attraverso una proposta multi-servizio che copre sia il consumo a domicilio sia l'esperienza in sala.



Per Carmine lodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ”I risultati raggiunti dalla Prenotazione Tavoli confermano la solidità del modello asset-light su cui abbiamo scelto di investire. Aver superato l'obiettivo di roll-out fissato per il primo semestre e registrare

una crescita costante delle prenotazioni ci indica che il servizio risponde a un'esigenza concreta, sia degli utenti sia dei nostri partner. Continueremo a sviluppare le funzionalità tecnologiche e ad ampliare la copertura, rafforzando il profilo di scalabilità e di efficienza complessiva della piattaforma.”

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