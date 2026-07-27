Zona Euro, massa monetaria M3 giugno accelera al +3,3% su anno

(Teleborsa) - Accelera la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di giugno 2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,3% dal 3,2% del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti (3,2%).



La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si conferma al 3%, invariata rispetto al mese precedente, e risulta sotto il consensus (+3,1%), mentre la crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie è stabile al +4%.



La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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