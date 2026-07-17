Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un +0,19%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6236 e primo supporto individuato a 0,6203. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6269.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)