Milano 9:51
52.065 -0,59%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:51
10.607 +0,33%
24.823 -0,37%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un +0,19%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6236 e primo supporto individuato a 0,6203. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6269.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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