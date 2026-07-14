Analisi Tecnica: EUR/CAD del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Discreta performance per il cambio Euro / CAD, che si è attestato a 0,6206.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,6216. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,6186. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,6246.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)