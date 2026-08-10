"Buy" per Cvc Capital Partners

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Seduta vivace per Cvc Capital Partners , tra i titoli dell'indice AEX , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,26%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Cvc Capital Partners è da comprare ai prezzi attuali pari a 15,69 Euro con stop loss individuato a quota 13,93 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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