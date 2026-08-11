Nvidia, sei colossi finanziari per mobilitare oltre 500 miliardi di dollari sull'AI

Accordi con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs e KKR.

(Teleborsa) - Nvidia ha annunciato partnership strategiche con sei tra i principali gruppi finanziari mondiali - Apollo , BlackRock , Blackstone , Brookfield , Goldman Sachs e KKR - per creare piattaforme indipendenti di finanziamento del calcolo, con l'obiettivo di mobilitare oltre 500 miliardi di dollari di capitale di terzi per lo sviluppo dell'infrastruttura AI nel tempo.



Gli accordi, siglati attraverso memorandum d'intesa, puntano a costituire le prime piattaforme di finanziamento del calcolo di questo tipo su scala globale, destinate a sostenere l'ecosistema Nvidia, dai principali laboratori di intelligenza artificiale alle imprese fino ai cloud AI, creando pool di capitale dedicati a tassi competitivi per i clienti dell'azienda.



"Nvidia ha raggiunto una tappa importante. Abbiamo iniziato costruendo chip; oggi stiamo contribuendo a creare una nuova classe di infrastrutture produttive e investibili: le fabbriche di intelligenza artificiale", ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia. "Nell'AI, il calcolo è ricavo. Il calcolo Nvidia è particolarmente adatto a questo ruolo: è ampiamente adottato, flessibile su modelli e carichi di lavoro, fungibile e trasferibile tra clienti e operatori, e migliorato continuamente attraverso il software CUDA".



Tra i partner finanziari, il presidente di Apollo Jim Zelter ha definito il calcolo moderno "una classe di asset scarsa e strategica", mentre il presidente e CEO di BlackRock, Larry Fink, ha spiegato che la partnership "unisce la leadership di Nvidia nel calcolo accelerato alla capacità di BlackRock di collegare capitale di lungo termine a infrastrutture essenziali". Il presidente e COO di Blackstone, Jon Gray, ha sottolineato come l'annuncio "rafforzi ulteriormente la nostra fiducia nella piattaforma di Nvidia e nel futuro dell'infrastruttura AI", mentre il CEO di Brookfield, Bruce Flatt, ha evidenziato come "il calcolo stia rapidamente diventando lo strato essenziale dell'infrastruttura".



Il presidente e CEO di Goldman Sachs, David Solomon, ha parlato di un "momento cruciale di un ciclo di investimento storico nell'AI", mentre i co-CEO di KKR, Joe Bae e Scott Nuttall, hanno indicato l'obiettivo di "trasformare la crescente domanda in capacità reale su scala straordinaria".



Le partnership restano subordinate alla sottoscrizione degli accordi definitivi.

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