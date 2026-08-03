easyJet: Apollo e Castlelake devono presentare offerte vincolati entro 7 agosto

(Teleborsa) - easyJet , compagnia low cost britannica, ha allineato al 7 agosto le scadenze con cui Apollo e Castlelake devono presentare offerte vincolati o rinunciare all'operazione.



Il 10 luglio 2026, il board di easyJet e Apollo, per conto di alcuni dei suoi fondi di investimento gestiti, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di principio sui termini finanziari chiave di una possibile offerta pubblica di acquisto in contanti per l'intero capitale azionario di easyJet a 7,15 sterline per azione. Di conseguenza, il board di easyJet ha anche annunciato di non essere più intenzionato a raccomandare la possibile offerta di Castlelake per l'acquisizione dell'intero capitale di easyJet a 6,90 sterline per azione. Da allora, easyJet ha consentito l'accesso per la due diligence sia ad Apollo che a Castlelake.



Castlelake e Apollo sono tenute, entro e non oltre - rispettivamente - le ore 17:00 del 3 agosto 2026 e del 7 agosto 2026 (la cosiddetta "Put up or Shut up" deadline), ad annunciare la propria ferma intenzione di presentare un'offerta per easyJet in conformità al Takeover Code britannico, oppure ad annunciare di non avere intenzione di presentare un'offerta.



Al fine di allineare la scadenza di Castlelake con quella di Apollo, il board ha richiesto, e il Panel on Takeovers and Mergers ha acconsentito, una proroga della scadenza per l'offerta di Castlelake al 7 agosto 2026. Di conseguenza, Castlelake e Apollo sono tenute, entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 7 agosto 2026, ad annunciare la propria ferma intenzione di presentare un'offerta.



easyJet sottolinea in una nota che non c'è alcuna certezza che verrà presentata un'offerta vincolante e consiglia agli azionisti di non intraprendere alcuna azione in questo momento.

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