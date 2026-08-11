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Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 53.878,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,18% alle 19:30 e scambia a 53.878,25 punti.
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