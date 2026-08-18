Milano 18-ago
0 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 +0,07%
Francoforte 18-ago
26.128 -0,80%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 53.361,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,18% alle 19:30 e scambia a 53.361,74 punti.
Condividi
```