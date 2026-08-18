Milano
18-ago
0
0,00%
Nasdaq
18-ago
29.491
-1,68%
Dow Jones
18-ago
53.343
-0,22%
Londra
18-ago
10.728
+0,07%
Francoforte
18-ago
26.128
-0,80%
Mercoledì 19 Agosto 2026, ore 00.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)
Il Dow Jones tratta sulla parità a 53.361,74 punti
In breve
,
Finanza
18 agosto 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,18% alle 19:30 e scambia a 53.361,74 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,18% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,12% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (+0,04% alle 19:30)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,01%)
Argomenti trattati
USA
(351)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,22%
Altre notizie
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,07%)
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,12%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,15%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,87%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,20%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,05%
Guide
Investire in auto d’epoca: come funziona, quali modelli guardare e quali rischi valutare
Investire in auto d’epoca significa comprare un bene da collezione con l’idea che possa conservare o aumentare valore nel tempo. È un investimento alternativo, perché il capitale viene legato a un...
leggi tutto