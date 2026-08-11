Etna, l'aeroporto di Catania sospende i voli fino alle 11 del 12 agosto

(Teleborsa) - L'aeroporto di Catania ha esteso la chiusura del settore C1 e la chiusura del settore B3, con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 11:00 di domani, 12 agosto. Lo si legge in una nota dello scalo, che fa riferimento all'attività eruttiva dell'Etna e considerata la situazione dei venti.



I voli in arrivo e in partenza da catania sono in parte bloccati da quattro giorni a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna, che si trova poco distante. Negli scorsi giorni centinaia di voli sono stati ritardati, cancellati e dirottati su altri scali, principalmente gli aeroporti di Comiso e Palermo.

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