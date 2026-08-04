Aeroporto di Bologna, luglio da record con 1,14 milioni di passeggeri (+3%)

(Teleborsa) - L' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che a luglio 2026, malgrado le incertezze legate alla situazione geopolitica, i passeggeri hanno raggiunto quota 1.136.375, con un incremento del 3% sullo stesso mese del 2025. È il miglior mese di sempre per il primo aeroporto dell’Emilia-Romagna.



Ad aumentare maggiormente sono stati i passeggeri su voli internazionali, 842.246, con un incremento del 3,8% su luglio 2025. In crescita anche i passeggeri su voli nazionali, 294.129, per un aumento dell’1,0% sullo stesso mese del 2025. I movimenti aerei di luglio sono stati 7.849, in crescita del 3,3% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 4.184 tonnellate, con un incremento del 4,1% sullo stesso mese del 2025.



Lunedì 27 luglio, con 40.105 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese. Più in generale, la media giornaliera di luglio è stata di circa 36.600 passeggeri al giorno, la più alta di sempre per il Marconi.



Le destinazioni preferite di luglio sono state Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti (come per i mesi precedenti), seguite da Cagliari, Palermo, Brindisi, Olbia, Bucarest, Istanbul e Londra Heathrow nella top ten del mese.



Nei primi sette mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 6.621.616, in aumento del 3,5% sul periodo corrispondente del 2025. I movimenti del periodo gennaio-luglio sono stati 46.935, in crescita del 2,9%, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 25.097 tonnellate, in calo del 4,7% sul 2025.

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