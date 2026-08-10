Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 agosto
La giornata del 9 agosto chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,06%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3906. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,4031 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3861.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)