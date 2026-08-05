STAR7, scatta la procedura congiunta, delisting il 12 agosto

(Teleborsa) - Le azioni STAR7
saranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dal 12 agosto prossimo
, previa sospensione nelle sedute del 10 e dell'11 agosto.
Sulla base dei risultati definitivi che confermano i dati provvisori comunicati lo scorso 4 agosto
, sono state presentate richieste di vendita per 676.974 azioni
, rappresentative del 7,52% del capitale e dell’88,91% delle azioni residue oggetto della procedura.
Si ricorda che, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di 7BidCo di una partecipazione complessiva superiore al 95%
sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta con riferimento alle residue 84.416 azioni
, rappresentative dello 0,94% del capitale.(Foto: © Luca Ponti | 123RF)