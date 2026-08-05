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STAR7, scatta la procedura congiunta, delisting il 12 agosto

Finanza
STAR7, scatta la procedura congiunta, delisting il 12 agosto
(Teleborsa) - Le azioni STAR7 saranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dal 12 agosto prossimo, previa sospensione nelle sedute del 10 e dell'11 agosto.

Sulla base dei risultati definitivi che confermano i dati provvisori comunicati lo scorso 4 agosto, sono state presentate richieste di vendita per 676.974 azioni, rappresentative del 7,52% del capitale e dell’88,91% delle azioni residue oggetto della procedura.

Si ricorda che, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di 7BidCo di una partecipazione complessiva superiore al 95% sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta con riferimento alle residue 84.416 azioni, rappresentative dello 0,94% del capitale.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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