Milano 11:57
51.750 +0,85%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 11:57
10.680 +0,38%
Francoforte 11:57
24.999 +0,95%

Indice GFK Germania in agosto

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Indice GFK Germania in agosto
Germania, Indice GFK in agosto pari a -29,6 punti, in calo rispetto al precedente -29,3 punti (la previsione era -28,7 punti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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