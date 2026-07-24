Milano
11:57
51.750
+0,85%
Nasdaq
23-lug
28.455
0,00%
Dow Jones
23-lug
51.712
-0,97%
Londra
11:57
10.680
+0,38%
Francoforte
11:57
24.999
+0,95%
Venerdì 24 Luglio 2026, ore 12.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Indice GFK Germania in agosto
Indice GFK Germania in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
24 luglio 2026 - 08.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Germania,
Indice GFK in agosto pari a -29,6 punti
, in calo rispetto al precedente -29,3 punti (la previsione era -28,7 punti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Germania, Indice GFK in luglio
Germania, indice GFK: peggiora la fiducia dei consumatori
Germania, indice GFK luglio migliora meno delle attese a -29,2 punti
Indice ZEW Germania in luglio
Argomenti trattati
Germania
(58)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 25 giugno 2026
Indice IFO Germania in giugno
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 luglio 2026
Fisco, Agenzia delle Entrate: nessun boom di cartelle a luglio, sospese notifiche ad agosto
Appuntamenti macroeconomici del 24 luglio 2026
Appuntamenti macroeconomici del 30 giugno 2026
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto