Fed New York, debito carte di credito sale dell'1,7% a 1.260 miliardi di dollari, vicino a massimo storico

Ritardo nei pagamenti dei debiti a livelli mai visti dalla Grande Recessione

(Teleborsa) - I saldi delle carte di credito sono in aumento a metà del 2026, secondo un nuovo rapporto trimestrale sul debito delle famiglie pubblicato martedì dalla Federal Reserve Bank di New York.



I saldi sono aumentati di 21 miliardi di dollari nel secondo trimestre, raggiungendo un totale di 1.260 miliardi di dollari, avvicinandosi al massimo storico di 1.280 miliardi registrato lo scorso anno. Il totale è in aumento dell'1,7% rispetto al trimestre precedente.



La percentuale di saldi delle carte di credito in "fase di insolvenza avanzata", ovvero con pagamenti in ritardo di oltre 90 giorni, è balzata al 12,8% dal 7,6% del secondo trimestre, "suscitando preoccupazioni sul fatto che gli americani stiano accumulando ritardi nei pagamenti dei loro debiti a livelli mai visti dalla Grande Recessione", hanno affermato i ricercatori della Feddi New York.



Tuttavia, "questo è un indicatore ritardato e riflette i debiti pregressi cancellati che rimangono nelle segnalazioni creditizie", hanno precisato i ricercatori della Federal Reserve di New York durante una conferenza stampa tenutasi martedì.



Allo stesso tempo, le nuove insolvenze sulle carte di credito sono rimaste stabili, pur "mantenendosi a livelli elevati, una tendenza che continueremo a monitorare", hanno rilevato i ricercatori della Federal Reserve di New York, con il 6,97% dei saldi che è passato alla fase di insolvenza nell'ultimo anno.



"A nostro avviso, ciò riflette questa economia a forma di K", hanno affermato i ricercatori. "Molte famiglie vivono con uno stipendio che basta a malapena a coprire le spese".



Circa 175 milioni di americani possiedono una carta di credito. Sebbene alcuni saldino interamente il conto ogni mese, circa il 60% ha un debito revolving, il che li rende finanziariamente più vulnerabili, secondo la Fed di New York.

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