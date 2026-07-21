ETF statunitensi, AUM record a 15,8 trilioni di dollari a fine giugno. iShares e Vanguard i leader

L'analisi di LSEG Lipper

(Teleborsa) - I flussi netti, unitamente all'andamento dei mercati sottostanti, hanno determinato un aumento del patrimonio gestito degli ETF statunitensi nel mese di giugno 2026, con l'AUM passato da 15.716,5 miliardi di dollari al 31 maggio 2026 a 15.817,7 miliardi di dollari alla fine di giugno, secono un'analisi di LSEG Lipper. Nello specifico, l'incremento del patrimonio gestito di 101,1 miliardi di dollari a giugno è stato trainato dai flussi netti stimati in entrata pari a 206,1 miliardi di dollari, mentre la performance negativa dei mercati sottostanti ha sottratto 105 miliardi di dollari al patrimonio gestito.



Per quanto riguarda la struttura complessiva del settore degli ETF statunitensi, non sorprende che gli ETF azionari (12.272,2 miliardi di dollari) detengano la maggior parte degli asset, seguiti dagli ETF obbligazionari (2.566,3 miliardi di dollari), dagli ETF alternativi (603,9 miliardi di dollari), dagli ETF sulle materie prime (310,3 miliardi di dollari), dagli ETF a gestione mista (37,7 miliardi di dollari) e dagli ETF monetari (27,3 miliardi di dollari).



Considerato il contesto di mercato volatile e, in media, negativo nel corso del mese, secondo LSEG Lipper è "alquanto sorprendente che il patrimonio gestito complessivo del settore degli ETF statunitensi abbia raggiunto un nuovo massimo storico" alla fine di giugno. A tal proposito, è degno di nota che il patrimonio gestito per gli ETF azionari, obbligazionari e a gestione mista abbia raggiunto un nuovo massimo storico alla fine di giugno.



Nel mese di giugno, gli afflussi nel settore degli ETF statunitensi (+206,1 miliardi di dollari in totale) sono stati trainati dagli ETF azionari (+140 miliardi di dollari), seguiti dagli ETF obbligazionari (+56,7 miliardi di dollari), dagli ETF alternativi (+16,9 miliardi di dollari) e dagli ETF a gestione mista (+0,7 miliardi di dollari), mentre gli ETF monetari (-1,3 miliardi di dollari) e gli ETF sulle materie prime (-6,9 miliardi di dollari) hanno registrato deflussi.



Un'analisi più approfondita del patrimonio gestito dai promotori nel settore degli ETF statunitensi ha inoltre evidenziato un'elevata concentrazione: solo 138 dei 496 promotori di ETF negli Stati Uniti detengono un patrimonio pari o superiore a 1 miliardo di dollari, per un totale di 15.744,8 miliardi di dollari. Il maggiore promotore di ETF negli Stati Uniti, iShares (4.586,7 miliardi di dollari), detiene il 29% del patrimonio complessivo in gestione. Nonostante il suo comodo vantaggio come maggiore promotore di ETF a livello globale, iShares è tallonata da vicino da Vanguard (4.506,1 miliardi di dollari), il secondo promotore di ETF negli Stati Uniti. Detto questo, i due maggiori promotori di ETF negli Stati Uniti vantano un vantaggio considerevole sul terzo classificato, State Street SPDR (2.058,4 miliardi di dollari).



Vanguard aveva superato iShares come principale promotore di ETF per patrimonio gestito nel mese di giugno, ma non è riuscita a mantenere tale posizione fino alla fine del mese. I primi 10 promotori rappresentavano l'88,32% del patrimonio gestito complessivo nel settore degli ETF negli Stati Uniti. Ciò significa che gli altri 486 promotori di ETF che hanno registrato almeno un ETF per la vendita negli Stati Uniti rappresentavano solo l'11,68% del patrimonio gestito complessivo.



Nel database Lipper, alla fine di giugno, risultavano registrati per la vendita negli Stati Uniti 5.476 strumenti sotto forma di ETF. Considerando l'andamento generale del mercato, non sorprende che anche il patrimonio gestito a livello di ETF fosse altamente concentrato. Solo 1.026 dei 5.397 ETF detenevano un patrimonio superiore a 1 miliardo di dollari ciascuno. Questi ETF rappresentavano 15.141,8 miliardi di dollari, ovvero il 95,73% del patrimonio complessivo del settore ETF statunitense. I 10 ETF più grandi negli Stati Uniti rappresentavano 4.789,4 miliardi di dollari, ovvero il 30,28% del patrimonio complessivo gestito. Per quanto riguarda il patrimonio gestito a livello di ETF, è interessante notare che il Vanguard 500 Index Fund; L'ETF ha superato la soglia di 1.000 miliardi di dollari all'inizio di giugno 2026, ma non è riuscito a mantenere tale livello nel corso del mese, a causa dei deflussi registrati.

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