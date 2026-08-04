USA, il Tesoro alza le stime sul debito: serviranno 739 miliardi di dollari nel trimestre

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivisto al rialzo le stime del denaro che dovrà raccogliere sui mercati finanziari per coprire il fabbisogno del governo federale e rifinanziare il debito in scadenza.



Per il trimestre luglio-settembre 2026 il Tesoro prevede infatti di raccogliere 739 miliardi di dollari attraverso l'emissione di titoli di Stato, 68 miliardi in più rispetto alle stime diffuse a maggio. L'aumento è dovuto principalmente a entrate nette inferiori alle attese, solo in parte compensate da una maggiore disponibilità di cassa all'inizio del trimestre.



Per il periodo ottobre-dicembre 2026, il fabbisogno di finanziamento è stimato in 628 miliardi di dollari. Il Tesoro punta a chiudere settembre con una riserva di cassa di 950 miliardi di dollari e dicembre con 850 miliardi.

Nel trimestre aprile-giugno 2026 il Dipartimento ha raccolto 190 miliardi di dollari, un dato sostanzialmente in linea con le previsioni formulate a maggio.



Ulteriori dettagli sul piano di emissioni dei titoli di Stato saranno comunicati domani, 5 agosto, in occasione della presentazione del programma trimestrale di rifinanziamento del debito pubblico.





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