Milano 17:14
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Si muove in ribasso American Express a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso American Express a New York
Retrocede molto il famoso gruppo delle carte di credito, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,67%.
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