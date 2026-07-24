American Express in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco il famoso gruppo delle carte di credito , che presenta un pessimo -5,67%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di American Express , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del gruppo delle carte di credito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 317,2 USD con tetto rappresentato dall'area 327,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 312,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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