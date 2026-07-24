American Express in discesa a New York
(Teleborsa) - A picco il famoso gruppo delle carte di credito, che presenta un pessimo -5,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di American Express, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del gruppo delle carte di credito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 317,2 USD con tetto rappresentato dall'area 327,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 312,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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