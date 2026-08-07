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Barkin (Fed Richmond), dati sull'occupazione di luglio confermano il trend recente

Banche, Finanza
Barkin (Fed Richmond), dati sull'occupazione di luglio confermano il trend recente
(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Thomas Barkin, ha dichiarato che i dati sull'occupazione di luglio rappresentano una continuazione dei trend recenti.

Il job report di luglio diffuso oggi dal Bureau of Labour Statistics ha mostrato un calo dei posti di lavoro e una variazione minima del tasso di disoccupazione. Questi dati "sono molto coerenti con la mia osservazione del mercato del lavoro, ovvero che non è né troppo permissivo né troppo rigido", ha affermato Barkin in una presentazione video organizzata dalla National Association for Business Economics. "Quando si parla con i datori di lavoro, questi continuano a non assumere, ma la buona notizia è che non stanno nemmeno licenziando", ha aggiunto.
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