Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Londra: Legal & General Group si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Legal & General Group si muove verso il basso
Retrocede molto la società specializzata nella gestione del risparmio, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,47%.
Condividi
```