Forte interesse per Legal & General Group
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Rialzo marcato per la società specializzata nella gestione del risparmio, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dello 0,85% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Legal & General Group presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 2,951 sterline, con stop loss individuato in area 2,833 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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