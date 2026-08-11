Londra: si concentrano le vendite su Legal & General Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata nella gestione del risparmio , che mostra un decremento del 2,44%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Legal & General Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve di Legal & General Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,064 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,012. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,116.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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