Indicazioni rialziste per Legal & General Group

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Risultato positivo per la società specializzata nella gestione del risparmio , parte del FTSE 100 , che lievita dello 0,20%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 2,968 sterline, con stop loss posto a quota 2,833 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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