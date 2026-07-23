Milano 12:32
51.789 -1,90%
Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 12:32
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Francoforte 12:32
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Londra: si concentrano le vendite su Mondi

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Mondi
Seduta in ribasso per il fornitore di carta e imballaggi, che mostra un decremento del 3,17%.
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