Londra: si concentrano le vendite su Standard Life
(Teleborsa) - Ribasso per Standard Life, che presenta una flessione del 2,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Life, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Standard Life rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,25 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,999. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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