Londra: si concentrano le vendite su Standard Life

(Teleborsa) - Ribasso per Standard Life , che presenta una flessione del 2,41%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Life , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Standard Life rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,25 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,999. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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