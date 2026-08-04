Londra: risultato positivo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario con sede a Londra , che avanza bene dell'1,86%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Standard Chartered rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Standard Chartered rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22,54 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,19. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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