Londra: andamento negativo per Standard Chartered
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Standard Chartered sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,38 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 21,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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