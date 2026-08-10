Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

Quadro rialzista per Standard Life

Finanza
Quadro rialzista per Standard Life
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Apprezzabile rialzo per Standard Life, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 9,41 sterline, con stop loss calcolato a quota 8,966 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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