easyJet, Moody's pone rating sotto osservazione per possibile declassamento

(Teleborsa) - Moody's
ha posto il rating Baa2
di easyJet
, compagnia low cost britannica, sotto osservazione per un possibile declassamento
. In precedenza, l'outlook era stabile.
La revisione per un possibile declassamento è stata motivata dall'annunciata acquisizione cash
di easyJet da parte di Eagle Bidco, società controllata da fondi gestiti da Apollo Global Management
, operazione che il consiglio di amministrazione di easyJet ha accettato
di raccomandare agli azionisti. L'offerta valuta il capitale azionario di easyJet a circa 5,7 miliardi di sterline, pari a 7,15 sterline per azione in contanti.
"La revisione per un possibile declassamento riflette la nostra opinione secondo cui l'annunciata acquisizione da parte di Bidco comporterà probabilmente un deterioramento sostanziale del profilo creditizio
di easyJet", afferma Luigi Bucci, VP-Ratings di Moody's Ratings e lead analyst per la società.
"Sebbene la futura struttura patrimoniale di easyJet non sia attualmente chiara, l'operazione introduce una notevole incertezza in merito alla politica finanziaria prudente
della compagnia aerea, che rappresenta un pilastro fondamentale del rating Baa2 attualmente assegnato a easyJet", aggiunge Bucci.