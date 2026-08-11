New York: performance negativa per Alphabet
(Teleborsa) - Pressione sulla Holding statunitense a cui fa capo Google, che tratta con una perdita del 2,07%.
Lo scenario su base settimanale di Alphabet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 354,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 347,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 344,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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