New York: performance negativa per Alphabet

(Teleborsa) - Pressione sulla Holding statunitense a cui fa capo Google , che tratta con una perdita del 2,07%.



Lo scenario su base settimanale di Alphabet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 354,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 347,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 344,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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