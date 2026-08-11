Petrolio, il Brent consolida i rialzi intorno a 88 dollari con stallo su Hormuz e attacchi Houthi

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio consolidano i rialzi delle ultime sedute, sospinti dallo stallo apparente nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il Brent sale dello 0,27% a 87,96 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate avanza in misura analoga a 82,42 dollari nell'afterhours.



Il rialzo segue il balzo di oltre il 5% registrato lunedì da entrambi i benchmark, dopo che sia Washington sia Teheran hanno chiesto risarcimenti per i recenti attacchi militari, allontanando le prospettive di un'intesa sulla riapertura dello stretto. Le due parti hanno inoltre offerto versioni contrastanti sullo stato del canale: gli Stati Uniti sostengono che resti aperto, mentre l'Iran afferma di averlo chiuso con mine e droni.



Il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto che l'Iran risarcisca le vittime del recente conflitto, in risposta alle analoghe richieste di compensazione avanzate da Teheran. La tensione arriva nonostante le recenti dichiarazioni delle autorità Usa su un accordo ritenuto vicino, che la scorsa settimana avevano fatto scendere bruscamente i prezzi. L'Iran ha affermato di essere prossimo a un'intesa definitiva con l'Oman su nuove rotte di navigazione attraverso Hormuz, ma ha ribadito che gli Stati Uniti devono prima soddisfare ulteriori condizioni, tra cui il risarcimento e la revoca di tutte le sanzioni.



A peggiorare il quadro sul fronte dell'offerta si aggiungono gli attacchi degli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, che nel weekend hanno colpito la raffineria Jazan di Saudi Aramco, alimentando i timori di nuove interruzioni delle forniture nel Mar Rosso.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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