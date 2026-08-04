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PLATINUM del 3/08/2026

Finanza
PLATINUM del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Chiusura in profondo rosso per il metallo bianco-argenteo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,82%.

Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.593,3 con area di resistenza individuata a quota 1.651,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.565,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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