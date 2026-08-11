USA, vendita case esistenti frenano a luglio a -1,7% su mese

(Teleborsa) - Segnali di rallentamento giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a luglio 2026 un calo dell'1,7% su base mensile, a fronte della flessione dell'1,4% di giugno (rivisto da -2,4%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR). Su base annua invece le vendite sono aumentate dello 0,7%.



"Le vendite di case sono rimaste notevolmente stabili, anche nel contesto dell'aumento dei tassi ipotecari degli ultimi mesi", ha affermato Lawrence Yun, capo economista della NAR. "Le vendite da inizio anno sono aumentate del 2,4% e non c'è dubbio che il mercato immobiliare prospererebbe se i tassi ipotecari medi tornassero intorno al 6%".



"Sebbene i dati nazionali mostrino una stabilizzazione, si riscontrano notevoli variazioni a livello locale. Nelle città più piccole, e in particolare nel Midwest, un reddito familiare annuo di 60.000 dollari sarebbe sufficiente per acquistare una casa a prezzo medio.", ha aggiunto Yun.



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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