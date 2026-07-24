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USA, Vendita case nuove in giugno

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USA, Vendita case nuove in giugno
USA, Vendita case nuove in giugno pari a 628K unità, in aumento rispetto al precedente 618K unità (la previsione era 609K unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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