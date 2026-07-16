Milano 16:33
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Londra 16:33
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Vendita case in corso USA (MoM) in giugno

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Vendita case in corso USA (MoM) in giugno
USA, Vendita case in corso in giugno su base mensile (MoM) -5,4%, in calo rispetto al precedente +3,5% (la previsione era -0,5%).
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