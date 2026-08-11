Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Vendita case esistenti USA in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendita case esistenti USA in luglio
USA, Vendita case esistenti in luglio pari a 4,06 Mln unità, in calo rispetto al precedente 4,13 Mln unità (la previsione era 4,05 Mln unità).
Condividi
```