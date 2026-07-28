USA, indice S&P Case-Shiller maggio accelera oltre le attese a +1,6% annuo ma rallenta leggermente a +0,9% su mese

(Teleborsa) - L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle case nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato, a maggio, un incremento su base annua dell'1,6% rispetto al +1,2% del mese precedente (rivisto da +1,1%), facendo anche meglio rispetto al +1,3% del consensus.



Su base mensile si registra un incremento dello 0,9% contro il +1% di aprile. L'indice destagionalizzato, invece, è salito dello 0,2% rispetto alla stabilità del mese precedente.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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