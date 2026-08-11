Milano 11-ago
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USA, Vendita case esistenti (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendita case esistenti (MoM) in luglio
USA, Vendita case esistenti in luglio su base mensile (MoM) -1,7%, in calo rispetto al precedente -1,4%.
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