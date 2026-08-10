Appuntamenti macroeconomici: settimana del 10 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 10/08/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 1.512 Mld ¥; preced. 3.968 Mld ¥)
Martedì 11/08/2026
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 4,74 Mld Euro; preced. 4,79 Mld Euro)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,05 Mln unità; preced. 4,09 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)
Mercoledì 12/08/2026
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,3%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,9%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,48 Mln barili)
Giovedì 13/08/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. 1%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -20,3 Mld £; preced. -18,66 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. -1,2%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,5%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 199K unità)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 33 Mld piedi cubi)
Venerdì 14/08/2026
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 4,9%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso -2,2 Mld Euro; preced. -7,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1%; preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,7%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,4 punti; preced. 552 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 2,1%)
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