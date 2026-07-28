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USA, Fiducia consumatori (MoM) in luglio

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USA, Fiducia consumatori (MoM) in luglio
USA, Fiducia consumatori in luglio su base mensile (MoM) 90,8 punti, in calo rispetto al precedente 92,2 punti (la previsione era 92,4 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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