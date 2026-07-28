Milano
16:51
51.643
-0,79%
Nasdaq
16:51
27.736
-1,08%
Dow Jones
16:51
52.611
+0,77%
Londra
16:51
10.867
+0,79%
Francoforte
16:51
25.417
+0,22%
Martedì 28 Luglio 2026, ore 17.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Fiducia consumatori (MoM) in luglio
USA, Fiducia consumatori (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 luglio 2026 - 16.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Fiducia consumatori in luglio su base mensile (MoM) 90,8 punti
, in calo rispetto al precedente 92,2 punti (la previsione era 92,4 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Fiducia consumatori Francia (MoM) in luglio
USA, Fiducia consumatori (MoM) in giugno
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio
Usa, a luglio fiducia consumatori peggiora contro le attese
Altre notizie
Fiducia imprese Francia (MoM) in luglio
Unione Europea, Fiducia consumatori in luglio
USA, fiducia consumatori Università del Michigan di luglio sale oltre le attese a 54,4 punti
Appuntamenti macroeconomici del 28 luglio 2026
USA, a giugno fiducia consumatori migliora meno del previsto
Eurozona, fiducia consumatori di luglio recupera più delle attese a -15,9 punti
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto