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USA, Indice FHFA prezzi case (MoM) in maggio

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USA, Indice FHFA prezzi case (MoM) in maggio
USA, Indice FHFA prezzi case in maggio su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,1%).
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