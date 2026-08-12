Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:40
29.809 +0,96%
Dow Jones 20:40
53.825 +0,06%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3894, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3983. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3865.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```