Milano 9:53
52.082 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:53
10.610 +0,36%
24.832 -0,34%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,4002 con tetto rappresentato dall'area 1,4124. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,396.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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