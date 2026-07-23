Milano 12:25
51.755 -1,96%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:25
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Francoforte 12:25
24.996 -0,63%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido -0,17%.

Le tendenza di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,4125. Supporto stimato a 1,4031. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,4219.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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