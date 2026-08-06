Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Giornata poco mossa per il cross USD contro "Loonie", che chiude la giornata del 5 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 1,3994 con prima area di resistenza vista a 1,405. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,3974.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)