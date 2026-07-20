Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 luglio
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,4007. Prima resistenza a 1,4035. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,3997.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)