Milano 15:42
51.754 -0,25%
Nasdaq 15:42
28.983 +1,37%
Dow Jones 15:42
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Londra 15:42
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Francoforte 15:42
24.810 -0,08%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 luglio

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,4007. Prima resistenza a 1,4035. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,3997.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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