Milano 10:37
53.665 +0,23%
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:36
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un +0,13%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,4086. Supporto a 1,403. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,4142.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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