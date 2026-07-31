Milano 9:55
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Dow Jones 30-lug
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Londra 9:55
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25.868 +1,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Frazionale ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3979 con area di resistenza individuata a quota 1,4088. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3942.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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