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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,02%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.813,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,02%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un -0,02% e archivia gli scambi a 3.813,31 punti.
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